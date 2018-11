Gattuso è una furia: 'Basta chiacchiere da bar'

Il Milan di Gennaro Gattuso sta vivendo il momento migliore di sempre, a meno di un mese dal “primo compleanno”. Il tecnico calabrese ereditò la panchina a fine novembre dopo il pareggio che la squadra allora allenata da Vincenzo Montella rimediò tra i fischi contro il Torino. L’approccio fu horror, perché il Milan regalò il primo punto in Serie A al Benevento, reduce da quattordici sconfitte su dodici partite di campionato e capace di ottenere l’1-1 nei minuti di recupero grazie a un gol del portiere Alberto Brignoli.

Eppure, passo dopo passo, la squadra riuscì ad assimilare la grinta, ma anche le idee di gioco, trasmesse da Gattuso, che dopo 11 mesi è riuscito a portare la squadra al quarto posto della classifica. In coabitazione con la Lazio, certo, e dopo dieci giornate il traguardo non può che essere provvisorio, ma il tempo, se non per rilassarsi, quantomeno per gioire in silenzio ci sarebbe. Non la pensa così Gattuso, che alla vigilia di un’altra trasferta delicata con le trasferte di Udine e Siviglia e l’impegno casalingo contro la Juventus che precederà la sosta, ha concesso il consueto “show” in conferenza stampa.

Temi, il mercato, ma anche la situazione di qualche giocatore fuori dai programmi tecnici. Ma non fuori rosa. Il riferimento è a Riccardo Montolivo, ex capitano ancora a secco di minuti tra campionato e Europa League e avvicinato nelle ultime settimane al Monza di Berlusconi, ma convocato per la prima volta in stagione: “La cosa che mi dà più fastidio sono le chiacchiere da bar, Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra, poi io devo fare delle scelte. La società sa quello che penso, se oggi è stato convocato è perché ci sono tanti infortunati. Se si fa trovare pronto non chiudo la porta a nessuno, con lui non ho avuto nessun problema".

Stesso discorso per l'altro "desaparecido", Andrea Bertolacci: “La scelta di farlo rimanere è stata mia in estate in vista delle tre competizioni. In quel momento mi dava affidabilità e me la dà tutt'ora. Se oggi ha giocato poco è mia responsabilità”.

Quanto al mercato, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese lascerà i Los Angeles Galaxy e non ha mai chiuso la porta al ritorno in rossonero. Gattuso fa lo stopper: "La domanda va fatta a Leonardo e Maldini. Io faccio l’allenatore. Chi arriverà lo diranno loro”.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 16:10