Gattuso esalta le donne: "Ne capiscono"

Stuzzicato sul polverone di polemiche generato alle dichiarazioni di Collovati durante la trasmissione Quelli che il calcio ("Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco", la frase incriminata, proferita del Campione del Mondo 1982), Gattuso si è schierato dalla parte dell'universo femminile, elogiando le competenze calcistiche della Morace, l'allenatrice della squadra femminile rossonera e, di conseguenza, collega di Ringhio: "Penso che nel mondo in cui viviamo, ci sono tantissime donne che ne capiscono. Quando parlo con Carolina (Morace. ndr) c'è sempre un confronto aperto e interessante", il commento dello stesso Gattuso.

L'allenatore del Diavolo, sempre durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l'Empoli, in programma questa sera, a San Siro, alle ore 20.30, ha poi smorzato gli animi con una battuta: "Se parlo di tattica con mia moglie? E' lei che mi fa la formazione".

Resta, comunque, la presa di posizione da parte di Gattuso, subito pronto a mettersi dal lato di tutte quelle donne che seguono e lavorano nel mondo del calcio. La stessa Morace, venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Collovati, si era già espressa in maniera decisamente chiara in merito all'annosa questione: "Anche a me si rivolta lo stomaco a sentire frasi così". Ora anche Gattuso ha voluto esprimere il suo pensiero, di fatto condannando quanto affermato da Collovati (l'ex, tra le altre, di Inter e Milan, via social network, si è scusato per le sue dichiarazioni).

SPORTAL.IT | 22-02-2019 09:50