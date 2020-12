Gattuso: "Espulsione di Insigne? Solo in Italia vedo certe cose"

È un Gennaro Gattuso non proprio soddifatto del trattamento arbitrare riservato a Lorenzo Insigne.

Il capitano dei partenopei è stato espluso e ha lasciato i suoi in 10. Motivo? Avrebbe mandato a quel paese l’arbitro. “Due minuti prima dell’esplusione – afferma Gattuso a Sky Sport – ha fatto (l’arbitro, ndr) i complimenti ad Insigne e poi lo ha cacciato via. Solo in Italia vedo queste cose. Il capitano del Napoli non può essere cacciato via perchè l’arbitro è permaloso, solo in Italia vedo cose del genere. Si cambiano le partite”.

Sulla partita c’è qualche rammarico: “Partita molto tattica, l’Inter ha caratteristiche ben precise…bisogna capire come affrontare le squadre noi abbiamo fatto il nostro, meritavamo più noi, ma va bene, i gol bisogna farli e ora pensiamo alla Lazio. Rimane la prestazione”.

OMNISPORT | 16-12-2020 23:13