Gattuso fa solo una critica alla sua squadra

Gennaro Gattuso ha commentato così la prestazione dei suoi nel pareggio a reti bianche sul campo della Lazio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.

“A livello difensivo abbiamo fatto bene, mentre a livello di manovra abbiamo fatto un passo indietro. – ha esordito il tecnico del Milan – La Lazio è una squadra molto fisica e noi abbiamo sbagliato tanto, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”.

Sull’atteggiamento rinunciatario della squadra: “Abbiamo palleggiato in maniera non corretta. Abbiamo sbagliato tantissimo. La Lazio è in salute e attacca le fasce con quattro, cinque giocatori. Mi tengo stretto il pareggio ma a livello tecnico potevamo fare molto meglio”.

Sul suo lavoro fatto fin qui: “Ne devo fare tanta di strada. Il merito è dei ragazzi. Abbiamo un gruppo giovane che segue il sottoscritto e lo staff. Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare così”.

Sulla prestazione di Piatek: “Non è mai stato servito nella maniera giusta. Cercavamo sempre la verticalizzazione e questo atteggiamento è sbagliato. Dovevamo passare dalle mezzali. Abbiamo sbagliato sotto questo aspetto”.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 23:45