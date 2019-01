Gattuso frena sulla coppia-gol

Due gol del nuovo idolo di San Siro e l’allievo Gattuso manda a casa il maestro Ancelotti. Il primo quarto di finale di Coppa Italia viene deciso da Krzysztof Piatek che segna due gol, il secondo dei quali ad alto contenuto spettacolare, spedisce il Milan tra le prime quattro della manifestazione.

Rino Gattuso si coccola il suo nuovo gioiello nell’intervista concessa a Rai Sport al termine della partita: “Il secondo gol se l’è inventato, negli ultimi venti metri è un cecchino. Siamo contenti di averlo con noi, ma oggi bisogna fare i complimenti a tutta la squadra. Dopo i due gol abbiamo saputo soffrire e difeso bene e con la qualità di Paquetà e la velocità di Castillejo abbuiamo creato i presupposti per poterla vincere.

Ora i tifosi invocano la coppia con Cutrone, ma Rino frena: “Abbiamo provato quest’anno a giocare con due attaccanti, ma in questo momento preferisco avere una squadra più equilibrata. Quando abbiamo giocato con due attaccanti, anche se con interpreti diversi, la squadra non è mi è piaciuta”.

Rino però va oltre il Piatek-day ed esalta un altro protagonista della serata rossonera: “Credo sia un vertice basso un po’ atipico nel calcio moderno. È un giocatore che ribalta l’azione, ti punta e ti salta sempre. Ha grande fisicità e ci dà superiorità numerica. Poi in fase di interdizione ha imparato molto, all’inizio sbagliava molto, oggi si muove in diagonale e chiude le linee di passaggio. È un giocatore molto importante per noi”.



SPORTAL.IT | 29-01-2019 23:40