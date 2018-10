Gattuso ha già vinto la sfida: l'ha salvato la squadra

La strada ora è in discesa, il Milan ha ritrovato la retta via con i quattro gol al Sassuolo che hanno cacciato le nubi, i fantasmi (di Conte) e parte delle perplessità che ne hanno accompagnato questo controverso avvio di stagione ma se Gattuso è riuscito ad evitare la “tagliola-Sassuolo” che in passato aveva già segato le gambe a Allegri, Seedorf e Inzaghi tutti esonerati dopo aver perso con gli emiliani, c’è un motivo più importante e profondo. L’ha salvato la squadra, lottando e correndo, impegnandosi il doppio pur nell’emergenza dovuta alle assenze pesantissime di Higuain, Cutrone e Borini.

Quando Zaccheroni fu esonerato da Berlusconi, come sarto poco amato dal Cavaliere, fece notare una cosa: “Ho visto come negli allenamenti adesso ci sono giocatori che sono in testa al gruppo e che tirano, con me le stesse persone erano in fondo e correvano blandamente”. Non è un mistero: quando un tecnico non va più giù al gruppo, nessuno si impegna per lui, nessuno lo segue più. Se una squadra vuol mandare un messaggio chiaro alla società non ha che da sbagliare le partite decisive, è sempre successo e ancora succederà. Non è successo però al Maipei Stadium dove, al contrario, il Milan si è ricompattato attorno al suo condottiero sanguigno, tornando a vincere e convincere. Tutti per uno (Ringhio) e Gattuso per tutti come testimoniano anche gli abbracci al tecnico dopo i gol. Nessuna fronda, la squadra è con lui.

Lo stesso Abate, uno dei senatori rossoneri che ha un suo peso all’interno dello spogliatoio, ha detto: “Abbiamo un bel rapporto, è stato un mio compagno. Lo conosco bene, so cosa vuol dire quando comincia a guardarti in un certo modo. Lavorare con lui rappresenta uno stimolo in più e una responsabilità maggiore, ma è piacevole”. Ora Gattuso aspetta solo Higuain per riprendere il cammino. Nelle gare con Empoli e Sassuolo ne ha fatto a meno ma quando in campo c’è il Pipita la musica è differente, in primo luogo perché ha messo a segno tre reti nelle ultime tre gare disputate dal primo minuto, risultando determinante anche in tutti gli ultimi quattro gol realizzati dai rossoneri (oltre alle tre reti anche un assist), e poi perchè resta lui il leader in campo ma la sfida più importante l’allenatore rossonero l’ha già vinta: comunque vada la squadra ha dimostrato di essere dalla sua parte.

