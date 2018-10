Gattuso: Ibra sorride meno di Higuain ma chiedete a Leonardo

C’è un altro attaccante al momento non disponibile che si aggira sulla testa del Milan. Il nome di Zlatan Ibrahimovic, spuntato fuori oggi come possibile rinforzo di gennaio, fa già sognare i tifosi rossoneri che all’idea di un ritorno dello svedese hanno drizzato le antenne e rispolverato vecchie sciarpette con l’effigie del bomber gira-mondo. Domani i rossoneri sono chiamati a dare continuità alla possibile svolta col Sassuolo in Europa League e l’argomento principale dovrebbe essere questo ma neanche Gattuso può sottrarsi alla suggestione-Ibra.

Nessuna conferma ma anche nessuna smentita: £Gli faccio gli auguri di buon compleanno. E’ tornato a giocare da protagonista dopo un grave infortunio. Io parlo solo di chi alleno, non so se è una voce vera ma oggi gli faccio gli auguri. Fate questa domanda a Maldini, Leonardo e Scaroni. Le differenze con Higuain? Il Pipita è meno fisico di Ibra, ma gioca con grande qualità. Ibra e Higuain hanno un diverso modo di interpretare gli allenamenti: Zlatan è molto esigente, mente ogni tanto Gonzalo sorride con i compagni”. Dalla gara di domani Ringhio si aspetta molto: “Tanti giocatori hanno parlato di svolta dopo domenica. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Anche dopo i tre pareggi non era tutto da buttare. Siamo una squadra che esprime un buon calcio, dobbiamo trovare la solidità e la mentalità giusta. Dobbiamo migliorare la lettura di alcune partite, credere in quello che stiamo facendo e migliorare quello che non ci piace”.

Contro il Dudelange fece un turnover massiccio, domani ci sarà un Milan diverso ma non stravolto con Cutrone centravanti ed Higuain probabilmente in panchina ma Ringhio non snobba gli avversari: “Sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Hanno cambiato tanti giocatori, ma hanno esperienza e tante partite in Europa. Sarà una gara difficile, sono una squadra molto offensiva. Se non fai la partita perfetta ti possono mettere in difficoltà”. Cholismo o Guardiolismo? Gattuso non si schiera: “Possiamo giocare in entrambi i modi a seconda delle fasi di gioco. Mi piacerebbe continuare l’interpretazione quando abbiamo palla e migliorare la fase difensiva quando non abbiamo palla”. In conferenza anche Bonaventura che ha ammesso: “Da quando è arrivato Gattuso ha portato grande entusiasmo e ha ricreato uno spirito bello. Con lui tutti stiamo rendendo meglio. Siamo migliorati molto, è forse la squadra più forte degli ultimi anni. Quando si alza la qualità è normale che cresca anche il rendimento dei singoli. Il mio ruolo? Ormai penso che sia la mezzala. Con il mister riesco ad essere molto propositivo in avanti, mi piace molto, mi diverto e quindi sono contento di giocare in quel ruolo”.

