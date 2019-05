Gattuso: "Il derby ci ha tolto l'anima"

Al termine di un’altalena di emozioni il Milan fallisce la qualificazione alla prossima Champions League. Il 3-2 in casa della Spal non basta per superare Atalanta e Inter, che hanno vinto chiudendo al terzo e quarto posto.

Rino Gattuso non può nascondere l’amarezza ai microfoni di 'Sky Sport', ma dopo aver elogiato la squadra e aver individuato la svolta negativa dell'annata: “Dobbiamo fare i complimenti a questo gruppo. Prima di queste quattro abbiamo giocato a ciapa no, il rammarico sono i punti persi dopo il derby. Abbiamo perso l’anima nel derby”.

Alla fine la domanda sul futuro arriva: "Questo è un gruppo forte che sicuramente va migliorato ma la squadra è giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Devo tanto al Milan. Mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto alzare trofei importanti. Io ho dato qualcosa al Milan ma il Milan mi ha dato mille volte in più, mi ha dato la possibilità di diventare mezzo allenatore. Ho vissuto dieci mesi non facili, sapevo quello cui andavo incontro. Vorrei dire tante cose ma voglio lasciarvi così. In questo momento non è corretto per quello che abbiamo fatto. La società non mi ha mai detto che avrebbe preso un altro allenatore. Non ho la sensazione che sia stata l’ultima partita con il Milan. La verità uscirà fuori ma a me non è mai stato detto nulla”.



SPORTAL.IT | 26-05-2019 23:49