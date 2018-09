Gattuso, il turnover così non serve: troppi cambi tutti insieme

Cambiare tanto per dimostrare che la formazione-base è un’altra. A volte capita agli allenatori accusati di far giocare sempre gli stessi di rivoluzionare completamente la squadra in una gara meno importante e far capire che è meglio affidarsi allo zoccolo duro. E’ possibile che sia caduto in questa trappola Gattuso che ieri ha sofferto non poco con il suo Milan in Europa League. C’è voluto un gol di Higuain (e la conferma sotto porta del Pipita è l’unica buona notizia assieme ai tre punti) per battere i modesti lussemburghesi del Dudelange ma c’è poco da stupirsi. Se nella formazione ci sono nove/undicesimi diversi (solo Higuain e Romagnoli dei titolarissimi) come si può pretendere di vedere una squadra amalgamata e compatta?

Il turnover ha un senso per tenere tutta la rosa viva e pronta a dare una mano, ma mettendo tutti insieme chi gioca meno si finisce solo col deprimere le seconde linee e convincersi di utilizzarli meno. Due-tre cambi per ogni gara, quando ci sono tanti impegni ravvicinati, consentono di far crescere la squadra e far integrare tutti. Così no. Non solo si rischiano brutte figure ma di fatto si sancisce che esiste un Milan-1 per le partite importanti e un Milan-2 per quelle meno difficili. E’ l’errore che ad esempio ha fatto Sarri nei suoi anni al Napoli. Difficile, tornando in casa rossonera, che possano far bene Mauri, Bertolacci e Bakayoko schierati contemporaneamente.

Non regge la spiegazione di Gattuso: “Ho cambiato tanti giocatori perché mi danno tranquillità per come lavorano, per le qualità tecnico/tattiche che hanno, non faccio scelte avventurose. Ho fatto questa scelta non perché credevo che il Dudelange debole, ma perché mi sentivo sicuro con questi giocatori e per come si allenano”. Non è questa la maniera di valorizzarli. L’alibi è che il Dudelange oggettivamente spaventava poco e che i migliori era opportuno farli riposare per il campionato e la gara con l’Atalanta ma sarebbe un errore in futuro ripetere l’esperimento. Ed è lo stesso Gattuso che in parte si contraddice quando parla dei movimenti: “Quando si lavora per una settimane o due diamo per scontato che si memorizza tutto, invece non è così. A Cagliari non è un caso che è successo quello che è successo, abbiamo sbagliato i tempi di salita, facevamo i movimenti al contrario, è qualcosa che si deve fare 1/2 volte a settimana, non bisogna ascoltare quello che dicono i giocatori. Credo molto alla postura del corpo e bisogna lavorarci, quando si manca due settimane non è un caso che qualcosa si lascia per strada”. Figuriamoci dunque se vengono mandati “allo sbaraglio” tanti nuovi tutti insieme…

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 10:07