Gattuso in panchina al derby, ecco perchè c'è ottimismo

Sarebbe un sacrificio inimmaginabile per Rino Gattuso assistere al derby di domenica non dalla panchina ma ingabbiato in uno skybox, come ha già dovuto fare a Verona accanto al fido match analyst Marco Sangermani. Ringhio è stato squalificato a metà primo tempo del match con il Chievo per un battibecco con Meggiorini e attende la giornata di domani per conoscere l’esito del referto e la decisione del giudice sportivo ma si respira grande ottimismo sulla mancata squalifica. Diversi i motivi che inducono a pensare che l’allenatore rossonero sarà regolarmente al suo posto nel big-match con l’Inter. Il primo arriva proprio dall’attaccante clivense Meggiorni con il quale il tecnico milanista ha avuto un diverbio sabato sera che ha portato poi all’allontanamento dal campo del tecnico da parte dell’arbitro Pairetto. A fine partita Meggiorini ha infatti spiegato al direttore di gara: “Non è successo nulla, ci siamo chiariti, tutto a posto”. Entrambi hanno spiegato all’arbitro Pairetto la dinamica della lite che c’è stata durante la sfida del Bentegodi. Inoltre non dovrebbe esserci traccia di insulti o offese al direttore di gara e i suoi assistenti nel referto. Si va insomma, come trapela in quasi tutti i quotidiani anche oggi, verso una multa con diffida.

IL RICORSO – In caso di sentenza avversa alla presenza di Gattuso in panchina, il Milan farà di tutto – tramite un ricorso d’urgenza – per far sì che il suo condottiero principale possa essere alla guida dei suoi giocatori insieme a loro, in campo. Dovesse andare tutto male, in panchina ci sarà Gigi Riccio, vice di Gattuso, che in carriera lo ha già sostituito in due occasioni (qualche settimana fa a Genova con il Milan e una volta con il Sion) e ha sempre vinto. Proprio Riccio nella conferenza di sabato era sembrato tranquillo: “Sono situazioni di campo che succedono qualche volta, nelle gare importanti un po’ di più, si sono chiariti a fine partita ed finita lì”.

LA FORMAZIONE – Che sia al suo posto – come sembra probabilissimo – o meno, Gattuso comunque ha le idee chiare sin da oggi sulla formazione anti-Inter. Davanti al confermatissimo Gigio Donnarumma, ci saranno sulle fasce Calabria e Rodriguez, che prenderanno il posto rispettivamente di Conti e Laxalt, mentre al centro della difesa milanista ci sarà la collaudata coppia Romagnoli-Musacchio. L’unico piccolo dubbio è in mezzo al campo dove Biglia insidia Bakayoko, anche se il francese è comunque favorito per partire dal primo minuto. A completare il centrocampo rossonero ci saranno Kessie e Paquetà. Davanti Piatek centravanti e sulle fasce ci saranno Suso a destra e Calhanoglu a sinistra.

SPORTEVAI | 11-03-2019 10:22