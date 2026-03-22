Gattuso e l'Italia dei cerotti verso il Mondiale: da 5 a 7 assenti, come giocheranno gli azzurri

Nazionale verso i playoff con tanti infortuni: da Bastoni a Scamacca, Gattuso gestisce l’emergenza ma punta al Mondiale con un gruppo compatto e motivato.

Italia in emergenza infortuni a pochi giorni dal playoff. Si complica l’avvicinamento della Nazionale italiana alle gare decisive di Qualificazione per il Mondiale a causa di diversi problemi fisici. Il gruppo guidato dal CT Gattuso dovrà fare i conti con un numero crescente di assenze, che potrebbe arrivare fino a sette elementi. Nonostante le difficoltà, lo spirito della squadra resta compatto e determinato per una gara da dentro o fuori contro l’Irlanda del Nord.

Bastoni e Scamacca stringono i denti

Le condizioni di Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca continuano a essere monitorate con attenzione. Entrambi hanno rassicurato lo staff medico e tecnico: “Noi vogliamo esserci”, segnale chiaro della volontà di non saltare l’appuntamento di giovedì sera.

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Bastoni ha evitato l’ultima gara di campionato per precauzione, ma filtra ottimismo sul suo recupero. Più complessa invece la situazione di Scamacca, alle prese con una lesione all’adduttore: l’attaccante ha già iniziato la riabilitazione e punta almeno alla seconda sfida. Il bomber della Dea raggiungerà comunque Coverciano domenica sera.

Nessuna corsa alle sostituzioni

Per il momento, Gattuso ha scelto di non chiamare nuovi giocatori, preferendo attendere il raduno di Coverciano prima di prendere decisioni definitive. Una scelta che riflette fiducia nel gruppo già convocato, ma anche la volontà di valutare con calma le condizioni degli infortunati.

Lista degli assenti sempre più lunga

Oltre ai due casi principali, l’emergenza coinvolge diversi altri azzurri. Guglielmo Vicario sarà indisponibile per un intervento chirurgico, anche se ha espresso il desiderio di restare vicino alla squadra. Nelle ultime settimane si sono fermati anche Giovanni Di Lorenzo, Matteo Gabbia, Marco Verratti, Vergara e Mattia Zaccagni che erano tra i possibili convocati del CT.

Gattuso: obiettivo Mondiale

Tra difesa e attacco le alternative non mancano, ma molto dipenderà dal recupero degli acciaccati. Nei playoff sarà fondamentale avere una squadra completa, non solo negli undici titolari ma in tutta la rosa, per affrontare al meglio una sfida decisiva.

Intanto, il commissario tecnico ha sottolineato alla Gazzetta dello Sport che le difficoltà sono legate anche ad altro: “Abbiamo giocatori forti, anche se è un dato di fatto che nel nostro campionato ci sono pochi italiani”. Non cambia però la priorità assoluta per il CT che aggiunge: “Il chiodo fisso è tornare al Mondiale, dove per tanti anni siamo stati protagonisti”.

Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione degli Azzurri

Ad oggi il CT Gattuso dovrebbe confermare il 3-5-2 con Gigio Donnarumma tra i pali. I tre in difesa potrebbero essere Mancini-Bastoni-Calafiori. Sulla linea dei cinque a centrocampo ci dovrebbero essere Politano-Barella-Locatelli-Tonali e Dimarco sulla sinistra. In attacco il tandem Retegui-Kean resta il più quotato.

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