Italia, altro che Nations League: Gattuso pensa solo ai playoff Mondiali. Sorprese tra i convocati, la strategia del ct

Gattuso, in giro per il mondo, incontra i leader della sua Nazionale in vista degli spareggi Mondiali: sorprese a marzo, da Palestra a Pisilli, passando per Verratti e Zaniolo

Oggi l’Italia conoscerà le avversarie da affrontare in Lega A della Nations League 2026-2027, ma le attenzioni di Gennaro Gattuso sono tutte rivolte ai playoff per i Mondiali, in programma a fine marzo. Il ct porta a cena gli azzurri delle big di Serie A, ci saranno sorprese tra i convocati?

Tutti a cena con Gattuso, così si fa la Nazionale

Tutti a cena con Gennaro Gattuso. La Gazzetta dello Sport rivela un curioso retroscena che vede protagonista il commissario tecnico e i calciatori più rappresentativi della sua Nazionale, quelli delle big di Serie A e chi è impegnato all’estero, sui quali si affiderà per battere prima l’Irlanda del Nord e poi eventualmente una tra Bosnia e Galles nella doppia sfida playoff per i Mondiali in USA, Messico e Canada in programma quest’estate.

Venuta a mancare, per problemi di calendario, la possibilità di effettuare degli stage a inizio febbraio, Gattuso ha fatto di necessità virtù. È volato in Arabia Saudita per incontrare Retegui, in Qatar per parlare con Verratti, pronto a essere riportato nel gruppo azzurro dopo una lunga assenza, e poi a Londra per riunirsi ai vari Donnarumma, Calafiori, Chiesa, Udogie, Vicario, Kayode, Savona e Tonali.

Poi di nuovo in Italia, a Milano, dove ha invitato a cena i giocatori di Inter, Milan, Juventus, Bologna e Fiorentina che comporranno la rosa che dovrà riportare l’Italia ai Mondiali dopo due esclusioni di fila. Il lungo tour terminerà entro questa settimana, compatibilmente con gli impegni della Serie A e della Coppa Italia, per affrontare il discorso spareggi con i tesserati azzurri di Atalanta, Roma e Napoli, mentre lunedì sarà la volta dei cagliaritani Caprile e Palestra post Cagliari-Lecce.

Il ritorno di Verratti, gli exploit di Palestra e Bartesaghi

Compattezza, unione, unità di intenti, sono queste le prerogative della Nazionale di Rino Gattuso, chiamato a restituire i Mondiali agli azzurri. È stato lui a sobbarcarsi migliaia di chilometri evitando ai suoi calciatori di accumulare ulteriore stanchezza. Una coccola e una dimostrazione di grande sensibilità da parte del commissario tecnico, che prima ancora che allenatore è stato un calciatore attento ai particolari.

Le convocazioni di metà marzo potrebbero regalare delle sorprese. Dal ritorno di Verratti, accantonato troppo in fretta, alle promozioni di Bartesaghi e Palestra, le due nuove frecce all’arco di Gattuso. C’è poi Miretti, che alla Juventus è stato riabilitato da Spalletti, predecessore del tecnico di Corigliano Calabro in Nazionale.

Zaniolo in ascesa, Pisilli e Chiesa le sorprese, Frattesi out

Potrebbero tornare anche Zaniolo, che all’Udinese ha ritrovato buona parte dello smalto perduto negli anni a causa dei gravi infortuni, e Pellegrini, ma anche Chiesa, nonostante l’utilizzo sempre col contagocce al Liverpool e il mancato ritorno in Italia tanto desiderato. Chi rischia di perdere il posto, per lo stesso motivo, è Frattesi, che all’Inter fatica a imporsi nel centrocampo di Chivu, scavalcato anche da Sucic.

Proprio per la mediana azzurra occhio a Rovella e soprattutto a Pisilli. Da valutare Vergara: continuasse così, con questo ritmo al Napoli, sarebbe difficile dirgli di no. Complicata, invece, la corsa verso i playoff di Bernardeschi, praticamente fuori dal giro Immobile, vittima di un grave infortunio muscolare a inizio stagione e reduce dal nuovo addio all’Italia.