Gattuso, una clausola svela le ambizioni della Lazio. L’ex Rambaudi: “Autogol pazzesco”, i tifosi insorgono

Gattuso ha firmato un contratto di un solo anno, ma spunta una clausola per il rinnovo automatico che scatena nuove polemiche contro il presidente Lotito

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L’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Gattuso come nuovo allenatore della Lazio scatena nuove polemiche per una particolare clausola inserita nel suo contratto, ritenuta emblematica delle ambizioni del club biancoceleste. L’ex Rambaudi la definisce “un autogol clamoroso”, mentre sui social i tifosi tornano ad alzare la voce contro la società guidata da Lotito.

Dall’Italia alla Lazio: Gattuso torna subito in pista, il contratto

Tre mesi dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali sulla panchina dell’Italia, l’ex ct prova a lasciarsi alle spalle la delusione accettando una nuova sfida tutt’altro che semplice. Il mercato della Lazio è infatti condizionato dal cosiddetto blocco soft, che limita fortemente le operazioni in entrata: ogni acquisto, infatti, dovrà essere compensato da una cessione di pari valore economico. Nel momento più delicato della sua carriera, Gattuso ha scelto di approdare in un ambiente già segnato da una stagione difficile, culminata con la profonda frattura tra Lotito e la tifoseria, che negli ultimi mesi ha disertato l’Olimpico. E mentre la Curva Nord annuncia nuove iniziative di protesta tra il 2 e il 5 luglio, esplode un’altra polemica legata al contratto annuale firmato da Ringhio.

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Come funziona la clausola di rinnovo nel contratto di Gattuso

Come riferisce Il Messaggero, il contratto di Gattuso si rinnoverà automaticamente per un’altra stagione qualora la Lazio dovesse chiudere il prossimo campionato tra le prime dodici. Dunque, il rapporto proseguirebbe anche in caso di piazzamento nella parte destra della classifica. Dopo un’annata tormentata, iniziata con il blocco totale del mercato e conclusa con il nono posto e l’addio di Sarri, molti tifosi hanno interpretato questa clausola come un chiaro segnale della scarsa ambizione della società.

Nel frattempo, anche il mercato continua a preoccupare. Provedel è ormai a un passo dall’Inter, Gila si avvicina sempre di più al Napoli, mentre Romagnoli è volato in Qatar per sostenere le visite mediche con l’Al Sadd. La cessione dei pezzi pregiati sembra inevitabile per consentire al club di sbloccare la campagna acquisti.

I tifosi della Lazio e l’ex Rambaudi contestano Lotito

Le parole di Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio dal 1994 al 1998, fotografano perfettamente il malcontento del popolo biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato così la clausola: “Non è giusto galleggiare in questo anonimato, è umiliante. Questa clausola è un autogol pazzesco, come se la società fosse la prima a non crederci”.

Sui social la protesta è riesplosa. Su Facebook Riccardo si mostra pessimista: “Stanno smantellando la squadra. Io firmerei per il dodicesimo posto, sarebbe una salvezza tranquilla”. “Massima fiducia nell’allenatore e nella solida realtà della rosa”, ironizza Fulvio. “Ci siamo ridotti a rinnovare un allenatore se arriva dodicesimo: che brutta fine”, punge Adrian. “Pensate che prospettive…”, conclude amaramente Alessandro.