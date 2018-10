Gattuso nel caos, il Milan crolla a San Siro

Il Milan incassa la seconda sconfitta in pochi giorni: dopo il ko nel derby, i rossoneri cadono a San Siro contro il Betis di Siviglia nella terza giornata della fase a gironi di Europa League: gli andalusi si impongono per 2-1 grazie alle reti di Sanabria e Lo Celso, inutile il gol di Cutrone. Nel finale polemiche per un rigore non assegnato ai padroni di casa, espulso Castillejo.

In grande confusione il tecnico del Diavolo Gattuso, che comincia il match con il 4-3-3, poi rimette i suoi in un 4-4-2 e quindi in un 3-5-2. La sua squadra continua a subire gol a raffica e Caldara sempre in panchina è ormai un caso acclarato. In classifica la squadra di Siviglia scavalca il Milan al primo posto con 7 punti, i meneghini sono secondi a 6 seguiti dall'Olymmpiakos a 4. Dudelange a quota 0.

Il Betis non è affatto intimorito da San Siro e fa la partita fin dai primi minuti, mostrando un'aggressività e una faccia tosta che spiazzano i rossoneri. Al 30' arriva il vantaggio degli ospiti: Firpo serve Lo Celso che salta Zapata e serve al centro Sanabria, bravo ad anticipare Romagnoli e a battere Reina.

Il vantaggio degli andalusi manda in confusione la squadra di Gattuso, che non riesce a reagire e subisce l'iniziativa degli avversari: Sanabria raddoppia al 34' ma l'arbitro annulla per un fuorigioco che sembra non esserci, e al 38' sempre l'ex Roma che fa il bello e il cattivo tempo si divora il 2-0 spedendo fuori a pochi passi da Reina. Solo nel finale di tempo il Diavolo sembra avere una reazione, ma Higuain sbaglia tutto facendosi anticipare da Mandi al momento del tiro, a porta sguarnita.

Gattuso deve dare la scossa e stravolge tutto nell'intervallo, inserendo Cutrone per Bakayoko e Suso per Borini. Il Milan si risistema in un 4-4-2 ma a dominare è sempre il Betis che sfiora di nuovo il 2-0 con Lo Celso e Firpo.

Ringhio cambia ancora e mette i suoi a tre dietro, ma poco dopo gli ospiti trovano la meritata seconda rete. Al 55' Lo Celso si inventa un tiro clamoroso dai 30 metri che non lascia chance a Reina. Nonostante il doppio svantaggio i rossoneri tardano a reagire, il Betis mantiene il ritmo basso e insiste con un fastidioso torello che frusta i tentativi dei meneghini di dare la svolta al match.

Al 72' Castillejo prova a suonare la riscossa colpendo il palo con una bordata dalla distanza, ma è il solito Cutrone a riaprire la partita all'84': la giovane punta rossonera con un grande inserimento arriva sul cross basso di Castillejo e dimezza lo svantaggio di piatto.

Durante il forcing finale il Milan protesta veementemente per un rigore non assegnato a Castillejo dopo un netto fallo di Bartra in area. L'arbitro Nijhuis tira dritto, il Var non c'è e l'azione prosegue. Castillejo perde la testa e pochi minuti dopo si fa espellere per un calcione ai danni di un avversario.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 21:00