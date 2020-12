Gattuso non si nasconde: "Ci è andata bene"

Una sconfitta ad Alkmaar sarebbe potuta costare cara al Napoli di Rino Gattuso. Alla fine però 1-1 contro l’AZ, anche grazie al rigore parato da Ospina che ha permesso agli azzurri di rimanere in vetta al gruppo F dopo l’altro pareggio, quello tra Real Sociead e Rijeka.

Il Napoli resta capolista con dieci punti a 90′ dalla fine, mentre Real Sociedad e AZ seguono con otto. Può succedere qualsiasi cosa nell’ultima giornata, vista la trasferta dei baschi in Italia e qualla degli olandesi in casa del RIjeka. Per ora però Gattuso tira un sospiro di sollievo.

Come suo solito il tecnico del Napoli non usa giri di parole nel definire la situazione: “Non abbiamo fatto una grandissima prestazione, sono stati commessi tanti errori e secondo me c’è andata bene alla fine. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo anche dato tanto campo. Se vado ad analizzare bene la gara, ci stava la sconfitta. Però non è facile venire qui”.

Gattuso ha poi commentato la questione rinnovo, che secondo Giuntoli è ormai imminente: “Vediamo, per me i contratti non sono la priorità, è il quotidiano. Ora c’è chi di dovere che sta guardando i contratti, ma a me non fanno impazzire. A me piace il campo, piace parlare la lingua che amo io”.

Il tecnico del Napoli ha poi citato Max Allegri a proposito della domanda su Osimhen, della cui assenza si parlerebbe troppo poco: “E’ inutile che lo diciamo e lo ricordiamo, bisogna fare di necessità virtù. C’è un allenatore molto bravo, Allegri, che mi ha lasciato una cosa. Mi diceva sempre ‘Pazienza, l’importante è arrivare a giocare in undici’. Mi è rimasto in testa”.

Riguardo allo Scudetto, invece, Gattuso ha commentato le parole di Pioli, secondo cui Napoli, Inter e Juventus hanno un organico più forte dei rossoneri: “Se lo dicono loro, va bene così. Io so di avere una squadra forte, ma non so se potremo giocarcela fino all’ultima giornata per lo scudetto. L’obiettivo è dare continuità, poi alla fine tireremo le somme”.

