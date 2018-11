Gattuso non si sbilancia su Higuain

La Juventus può attendere. Il Milan si gioca un pezzo di qualificazione ai sedicesimi di Europa League nella sfida contro il Betis, capolista del girone dopo la vittoria di due settimane fa a San Siro.

Alla vigilia della gara in terra andalusa Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa, chiedendo al gruppo di pensare solo alla partita contro i biancoverdi: “Domani scenderà in campo la formazione migliore, non voglio alibi o giustificazioni in vista della partita di domenica. I moduli contano meno l’importante è che daremo una dimostrazione di organizzazione e compattezza. Ultimamente stiamo giocando meno bene, ma è emerso il carattere e questo è positivo, così come il fatto che con l’emergenza che abbiamo avuto e abbiamo tutti si siano fatti trovare tutti pronti, anche chi ha giocato meno. Grazie a loro abbiamo visto la luce".

A proposito di assenti, la lista sarà ancora lunga. Fuori Caldara, Calabria e Biglia, non convocato Gonzalo Higuain dopo la contusione al fianco subita a Udine, ma l'argentino può recuperare per la super-sfida da ex di domenica sera: “Bonaventura con la Juventus non ci sarà, si porta dietro un problema al ginocchio da mesi. Higuain sta recuperando, vedremo se ce la farà” ha detto Gattuso.



SPORTAL.IT | 07-11-2018 20:00