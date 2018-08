Gattuso, non sputo m... sui miei

(ANSA) – MILANO, 30 AGO – “Non sputo m… sui miei giocatori, guai a chi me li tocca”. Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, difende i suoi dopo la sconfitta a Napoli. “Perché – aggiunge l’allenatore del Milan – dovrebbe dovrebbe esserci un caso Donnarumma? Se dobbiamo cercare per forza i colpevoli, le colpe le ho io che ho affrettato la sostituzione di Biglia, la squadra, anche lui Il problema non è Donnarumma, sono contento di lui, forse poteva fare qualcosa in più sul secondo gol, ma c’è stata una deviazione”. Gattuso difende anche Bakayoko, tra i più criticati a Napoli: “Non l’ho massacrato, né gli ho dato colpe. Sono felicissimo di chi è arrivato. La colpa è stata mia che l’ho messo in un ruolo in cui l’avevo provato solo una volta in 15 giorni”. Gattuso spera che il rientro di Calhanoglu possa agevolare Higuain: “Ritrovarlo può servire per innescare Higuain, che al San Paolo ha toccato molti più palloni di quanto fatto nelle ultime tre partite giocate contro il Napoli”.

