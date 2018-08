Gattuso non vuole sentire parlare di svolta

Gennaro Gattuso non vuole sentire parlare di Milan a una svolta dopo il 2-1 conquistato all'ultimo minuto contro la Roma nella notte di San Siro.

"Avevamo tanto rammarico dopo la sconfitta con il Napoli, ma non si può parlare di svolta alla seconda partita di campionato – ha osservato il tecnico rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' nel dopogara di San Siro -. Oggi nel primo tempo abbiamo giocato ancora meglio, stiamo sempre più alzando l'asticella".

"La società ha investito molto e giustamente tutto viene messo in discussione. Non possiamo pretendere di comandare le partite per 90 minuti, dobbiamo ancora finire di diventare squadra. Quando escono gli avversari andiamo in difficoltà e ci abbassiamo troppo spesso", ha aggiunto il tecnico calabrese che ha poi voluto dire la sua sulla coppia Higuain-Cutrone: "Ci sarà tempo per entrambi, tra due settimane inizieremo a giocare ogni 3-4 giorni e ci sarà spazio per tutti. Patrick ha il veleno addosso, ma per vederli in campo insieme dipenderà di volta in volta. Con due linee a quattro si fa più fatica a scivolare e coprire".

SPORTAL.IT | 31-08-2018 23:50