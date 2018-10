Gattuso ora ascolta Berlusconi e si aggrappa a Higuain-Cutrone

E se avesse ragione Berlusconi? E se quelle continue e insistite critiche a Gattuso sul modulo che deve usare il Milan fossero sensate? Vuoi vedere che serve davvero una squadra a due punte per uscire dalla crisi? Gattuso si sembra convinto. Il crollo in Europa League contro il Betis, arrivato a stretto giro dopo la figuraccia nel derby, ha avuto l’effetto di uno tsunami. Non era un black out momentaneo quello che ha appannato muscoli e idee contro l’Inter, la crisi c’è eccome. Il secondo ko di fila ha fatto infuriare i tifosi, ha ulteriormente allarmato la società e ha reso bollente la panchina di Ringhio.

LE PAROLE DI SILVIO – Ufficialmente Leonardo e Maldini escludono ultimatum ma è chiaro che contro Samp e Genoa, domenica e mercoledì prossimo nel recupero, saranno due esami senza ulteriori appelli. L’altalena attuale non porta da nessuna parte e il Milan “deve” arrivare in zona-Champions, oltre che passare il turno in Europa League dove ora ha perso la leadership nel girone. Gattuso sembra in balia delle onde, prova a cambiare (poco, per la verità) ma fa quasi peggio e ora sembra pronto a tornare sui suoi passi. Fino a ieri sulle parole di Berlusconi rispondeva quasi con sarcasmo (“Per me non c’è nulla di nuovo, e di certo non mi arrabbio e non mi offendo. Ora non sento il presidente da un paio di mesi, ma nei precedenti quattro-cinque mi ha contestato settimanalmente. Ho grandissimo rispetto per tutto quello che ci ha fatto vincere, quindi può dire quel che vuole. Non mi offendo, per lui ho grande rispetto e amore. Che poi, non è vero che questo Milan non gli piaccia, secondo me a tratti gli piace”) ma adesso Ringhio è pronto a sposare le idee dell’ex presidente.

PAGA CALHANOGLU – Perché sarà anche vero, come rimproverava alla vigilia, che “ho perso solo poche partite sulla panchina del Milan eppure sembra che le abbia perse tutte”, ma queste ultime due scoppole hanno lasciato ferite sanguinanti sulla pelle dei tifosi rossoneri. Sarà anche vero che i moduli non c’entrano (“Abbiamo fatto una figuraccia. Ciò che mi preoccupa è la fragilità e la mentalità. Non è una questione di moduli cambiati. Vedo una squadra fragile, impaurita. Che ha perso le certezze”) ma domenica contro la Samp quindi si cambia. Dal 4-3-3 al 4-4-2, ad affiancare Higuain sarà Cutrone, in panchina andrà Calhanoglu e cambierà anche la posizione in campo di Suso. E chissà che non abbia ragione davvero Berlusconi.

SPORTEVAI | 26-10-2018 12:00