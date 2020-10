Gattuso ottimista su Insigne: "Si è fermato in tempo"

Torna a sorridere in Europa League il Napoli, vittorioso sul difficile campo di San Sebastian: decisivo un gran goal di Matteo Politano che basta per avere la meglio su una Real Sociedad coriacea.

Intervistato da ‘Sky Sport’ al termine dell’incontro, Gennaro Gattuso ha fatto i complimenti alla squadra pur ammettendo come sia mancato qualcosa dal punto di vista della qualità. “Oggi ci giocavamo il 50% di chance, ci siamo complicati la vita con l’AZ. La Real Sociedad non ci ha fatto giocare, ma la squadra mi è piaciuta. Bravi i ragazzi che hanno fatto una gara di grande solidità, magari bisogna fare meglio a livello qualitativo. Dopo 20-25 minuti abbiamo aspettato i nostri avversari prendendo poche imbucate”.

Nota stonata l’infortunio muscolare occorso a Insigne nel primo tempo. “Ho parlato con lui e dice che si è fermato in tempo. Domani lo valuteremo, sembra che non abbia sentito la stessa fitta di un mese fa. Stessa gamba? penso proprio di sì”.

Per lottare fino alla fine per lo Scudetto servirà un upgrade a livello mentale. “Se siamo da Scudetto? Forse sì, forse no. Ho la sensazione di allenare una squadra seria e molto forte. Per migliorare serve mostrare la stessa mentalità in qualsiasi condizione, anche quando si cambiano 5-6 giocatori”.

Buona la prova di Lozano e di altri interpreti che non sono stati impiegati con continuità nelle precedenti partite. “Io sono disposto a dare tutto ai ragazzi, l’importante è ricevere rispetto e serietà. Mi aspetto qualcosa in più a volte perché so quello che possono fare, ci sono elementi che hanno grandissima qualità. Demme non giocava da tempo, Lobotka ha sofferto un po’ ma è stato utile, lo stesso Petagna. Lozano aveva un problema al PSV: quando tirava aveva poca forza nelle gambe. E’ un ragazzo che va sempre ‘riempito’, deve allenarsi al massimo per farsi trovare pronto”.

29-10-2020