Gattuso perde due titolari per il Betis

Il Milan vuole dimenticare al più presto la sconfitta nel derby contro l’Inter per il gol di Mauro Icardi al 92esimo.

L’occasione arriva subito, visto che giovedì i rossoneri saranno impegnati in Europa League contro il Betis Siviglia, che in caso di vittoria farebbe salire gli uomini di Gattuso a nove punti nel girone e spianerebbe la strada per il primo posto nel raggruppamento.

L’allenatore calabrese, però, dovrà fare a meno di due titolari usciti malconci al termine della stracittadina milanese: Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu.

Il regista argentino lamenta una botta al ginocchio e un dolore alla caviglia, mentre il numero 10, in ombra in questo avvio di stagione, ha subito un pestone da Icardi che gli ha causato del dolore alle dita del piede.

Gattuso, visti questi piccoli problemi, potrebbe lasciarli a riposo per l’impegno di coppa, per poi averli a disposizione contro la Sampdoria a San Siro domenica in campionato, dove il Milan è chiamato a risalire la china per trovare quel filotto di vittorie che ancora manca.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 19:40