Gattuso resta fino a giugno, poi il ribaltone

Continuano le grandi manovre in casa Milan con sguardo verso il futuro. La panchina di Gattuso non sembra più a rischio esonero immediato dopo le tre vittorie di fila e la dimostrazione di attaccamento da parte della squadra: comunque vada contro la Juventus domenica e nelle prossime gare – a meno di clamorosi flop continuati – Ringhio rimarrà il tecnico rossonero. Ma solo fino a giugno. Nonostante un contratto pluriennale firmato l’anno scorso (con la vecchia proprietà cinese) il destino di Gattuso sembra segnato. Ottimo per traghettare la squadra verso posizioni più nobili (il quarto posto attuale sarebbe il top) ma ritenuto ancora acerbo per un salto di qualità superiore. Il sogno della dirigenza ha un nome, Arsene, e un cognome Wenger. Lo scrive France Football ma conferme arrivano anche da altri fronti. L’ex tecnico dell’Arsenal, dopo 25 anni passati ai Gunners, si è preso un anno sabbatico ma proprio di recente ha annunciato: “L’anno prossimo tornerò ad allenare, non so ancora dove ma mi sono riposato abbastanza, il calcio mi manca”.

LA CHIAVE PER ARRIVARCI – Il suo nome è stato accostato a club in difficoltà come Bayern e Real ma anche al Fenerbahçe e alla nazionale cinese dopo l’addio di Lippi. Un’altra voce lo vorrebbe al Psg come dg al posto del portoghese Antero Henrique, vista la sua amicizia con il tecnico Thomas Tuchel ma la sua vera destinazione sarebbe il Milan. Wenger, che ha vinto 3 volte la Premier e 7 coppe d’Inghilterra, sarebbe stato già contattato dai dirigenti rossoneri che vorrebbero fare di lui un manager con ampi poteri: allenatore e uomo-mercato assieme a Leonardo. Piace a Paul e Gordon Singer, i miliardari del fondo Elliot sono convinti che si tratti dell’uomo giusto per riportare il Milan in alto e ridargli un respiro internazionale anche come immagine. La chiave per arrivare a lui è Ivan Gazidis, ex Ceo dell’Arsenal che conosce benissimo Wenger per averci lavorato per anni. Gazidis da dicembre sarà il nuovo plenipotenziario rossonero e il suo primo colpo potrebbe essere proprio Wenger.

SPORTEVAI | 06-11-2018 09:52