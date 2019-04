Gattuso sa come uscire dalla crisi

Rino Gattuso prova a non perdere la calma dopo la terza partita consecutiva senza successi per il suo Milan.

Sconfitte contro Inter e Sampdoria e mesto pareggio contro l’Udinese. Il tecnico rossonero non gira attorno all’ostacolo: “È facile parlare di schemi, li stiamo provando tutti, ma il momento è questo. Oggi a livello fisico abbiamo fatto poco, troppa fatica, vedevo i ragazzi molli dopo il gol infatti abbiamo preso gol su contropiede perché non abbiamo coperto bene il campo. Non bisogna mollare, recuperare energie e togliere la paura, giocavamo col freno a mano tirato a livello fisico e mentale".

Ringhio ha però già la ricetta per ripartire: "In una stagione tutte le squadre hanno alti e bassi. Dobbiamo stare calmi, recuperare energie ed evitare di darci martellate”.

Infortuni permettendo… E alle viste c’è la Juventus…: "Ieri Kessié dopo dieci minuti ha interrotto l'allenamento, stamattina ha fatto una prova e alle 14 ha fatto la risonanza al ginocchio che ha evidenziato una infiammazione, non abbiamo voluto rischiarlo. Paquetá ha avuto una brutta distorsione, Suso ha preso una botta al piede sia ieri che stamattina e non si è allenato, speriamo di riaverlo con la Juve. Domani valuteremo anche Donnarumma".

SPORTAL.IT | 03-04-2019 00:30