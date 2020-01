Gattuso: "Sabato ci giochiamo molto"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina: "Da quando sono qui non abbiamo fatto grandi numeri in casa. Domani giochiamo contro una squadra viva, che tiene bene il campo e corre tantissimo. Sappiamo che per noi è molto importante, ci giochiamo tanto. Non pensiamo a Lazio e Juve ma solo a portare tre punti a casa".

"In questo momento non è un problema solo degli attaccanti ma di tutta la squadra. Mi mancano giocatori importanti, che facciano respirare gli altri, il problema è soprattutto in difesa".

SPORTAL.IT | 17-01-2020 13:13