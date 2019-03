Gattuso si emoziona e fa un regalo a Giuseppe e Vittorio

Emozionato e sensibile,Gennaro Gattuso ha saputo abbandonarsi alle emozioni vissute nella puntata di C’è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’allenatore del Milanha accompagnato nel complesso e difficile racconto della sua storia Caterina, una mamma provata dalla morte del marito, che vuole alleggerire i suoi due figli più grandi, Vittorio e Giuseppe, dalle responsabilità seguite alla perdita del padre.

Caterina, 38 anni originaria di Sibari ma trasferitasi a Torre del Greco, ha voluto regalare ai suoi ragazzi un momento speciale dopo l’addio al papà, a 50 anni appena, a causa di un infarto. I due ragazzi hanno reagito in maniera assai diversa, eppure entrambi nascondono un dolore profondo che non riescono ad elaborare.

Per la loro famiglia, un aiuto umano ed economico che mister Gattuso consegna ai fratelli come segno di solidarietà e sprone per la donna, che non riesce a tornare quella di prima.

VIRGILIO SPORT | 04-03-2019 09:46