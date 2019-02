Gattuso si spella le mani per Paquetà

Gennaro Gattuso non nasconde la grande soddisfazione per la vittoria ottenuta a San Siro dal suo Milan contro il Cagliari, con il Diavolo tornato al quarto posto.

"Vogliamo goderci il momento – ha commentato nel dopopartita ai microfoni di 'Radio Rai' -. Sono 6-7 anni che il Milan non si gioca fino in fondo la possibilità di entrare in Champions League, ora vogliamo andare avanti giocandoci con entusiasmo le nostre carte. Siamo contenti dopo una partita interpretata molto bene, anche se dopo il 2-0 abbiamo sbagliato troppo con difesa e centrocampo lasciando troppe occasioni al Cagliari di andare al cross".

Impossibile non parlare di Lucas Paquetà, già divenuto centrale nei suoi schemi e autore del primo gol personale in serie A: "Per l'età che ha può giocare anche tre partite a settimana. Ha cambiato modo di lavorare e può darci una grandissima mano dal punto di vista tecnico e tattico. Ora però è fondamentale mantenere i piedi per terra".

Sabato arriverà la delicatissima sfida di Bergamo contro l'Atalanta, un vero e proprio spareggio Champions. E Gattuso è stato chiaro: "Vogliamo pensare all'Atalanta solo a partire da martedì. Si tratta di un avversario da rispettare, con forza fisica, in grado di giocare un buon calcio e che sta vivendo un grandissimo momento".

