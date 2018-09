Gattuso soddisfatto del suo Milan B

Gennaro Gattuso porta a casa i tre punti conquistati dal suo Milan contro il Dudelange nel primo impegno in Europa League.

Ai microfoni di Sky Sport, il mister rossonero ha dichiarato: “Siamo venuti qua per la vittoria e per dare minuti a chi ha giocato meno ed è quello che abbiamo fatto contro una squadra che è in Europa League non per caso”.

Su Higuain: “Gonzalo oggi ha avuto delle occasioni, ha segnato e poteva farne anche più di uno. Quando vinciamo non solo lui è contento ma lo è la squadra e la società”.

Sui nuovi: “Si sono comportati bene tutti e ho deciso di cambiare tanto perchè mi fido di questi ragazzi per come si allenano tutti i giorni”.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 23:25