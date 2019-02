Gattuso sorprende tutti: la mossa del Milan

A gennaio era a un passo dall'esonero, ora è il condottiero di un Milan rinato. Gennaro Gattuso riconquista la società e i tifosi ed è pronto a rinnovare il suo contratto, legando il suo futuro al club rossonero.

Lo scetticismo nei suoi confronti era presente non solo in ampie frange del tifo rossonero (a cominciare da un supporter vip come Matteo Salvini) ma anche in seno alla società, dove i lunghi silenzi di Leonardo e Paolo Maldini nei maggiori momenti di difficoltà sembravano rendere la posizione di Ringhio davvero precaria. Ma con l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek la squadra ha subito una scossa positiva e si è rivisto il bel gioco di inizio stagione.

Merito anche del mister calabrese, che superata la crisi di risultati e la serie di infortuni a catena gode del massimo sostegno da parte della squadra, ha valorizzato un giocatore vitale come Bakayoko e ora dopo l'ultima serie positiva mette nel mirino il terzo posto dell'Inter. Convinta anche la proprietà americana: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport a quarto posto acquisito il tecnico si siederà al tavolo delle trattative per il rinnovo dell'ingaggio, in scadenza nel 2021. Il fantasma di Antonio Conte è ora lontanissimo.

Oltre 60mila spettatori affolleranno San Siro per la partita tra il Milan e il Sassuolo, in programma sabato prossimo alle 18. Il trend di vendita degli ultimi giorni conferma il momento di euforia che si sta vivendo in casa rossonera: molti tifosi, conquistati dal nuovo Diavolo di Piatek, sognano la rimonta ai danni dei cugini nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport riporta che già lunedì si arriverà a 50mila biglietti: ne basterebbero 57.790 per far registrare la seconda affluenza più corposa, dietro alla partita contro la Juventus, e si prevede il record d'incasso stagionale per il derby contro l'Inter in programma il 17 marzo. Tra i più acclamati venerdì sera nella partita contro l'Empoli Piatek, Gattuso, Paquetà e Bakayoko.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 11:45