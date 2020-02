Gattuso spaccaNapoli: Sui social montano due polemiche

E’ l’uomo giusto per risollevare il Napoli? Sono passati tre mesi dall’arrivo a Napoli di Gattuso e una risposta secca non c’è ancora. Colpa anche dell’andamento altalenante della squadra, capace di imprese come battere Lazio e Juve come di scivoloni clamorosi in casa contro Parma, Fiorentina e Lecce. Fanno discutere però anche alcune scelte di Ringhio e la conferenza di vigilia della gara col Brescia di ieri ha diviso i tifosi.

I CAPI D’ACCUSA – Due le rimostranze che parte della tifoseria muove a Gattuso. La prima riguarda la bocciatura di Meret, considerato patrimonio del club, cui viene preferito l’anziano Ospina. La seconda è legata alla parole dette ieri: “Brescia più importante del Barcellona, meglio qualificarsi per l’Europa League”.

LE REAZIONI – I napoletani sono divisi: “Chissà perché gli stessi che reputano intoccabile Gattuso sono gli stessi che mostrano 0 rispetto per Ancelotti. Loro possono andare in giro a scrivere cose di questo genere ma gli altri non possino muovere una critica in favore di Meret” o anche: “Se il Napoli dovesse perdere un campione come MERET. Allora possiamo tranquillamente perdere anche Gattuso.!”.

LO SBAGLIO – C’è chi osserva: “Gattuso con la gestione di Meret sta commettendo un grosso sbaglio. Dopo gli errori (da lui stesso dichiarati) sulla pressione alta cercata all’inizio e poi sui difensori centrali col Lecce siamo alla terza grossa topica.

LA SPIEGAZIONE – Fioccano i commenti: “Sillogismo:Meret tra i pali superiore ad Ospina? Sí. Meret coi piedi inferiore ad Ospina? Sí. I Napoli gioca tanto col portiere in fase impostazione? Sì. Se non cambia fase impostazione giusto giochi Ospina. Detto da uno che preferisce Meret” oppure: “La verità che nessuno vuole dire è che Meret non gioca per motivi che sono dentro lo spogliatoio. Lo stesso vale per Lozano, ora Gattuso che fa tanto lo sborone in realtà si è calato le brache davanti a le richieste dei muccusi. Ancelotti li schiaffava in tribuna “.

LA RABBIA – Un utente osserva: “Gattuso dice che “qualificarsi all’Europa League è meglio che battere il Barcellona negli ottavi di Champions“. Se Ancelotti e Lippi avessero ragionato così, la loro bacheca sarebbe vuota”.

SPORTEVAI | 21-02-2020 10:22