Gattuso spedisce Bonucci in via Aldo Rossi

Gattuso e Bonucci si sono chiariti. Un confronto necessario tra i due, vista la scottante situazione di mercato che vede protagonista il capitano del Milan. Il difensore rossonero ha infatti espresso nelle scorse settimane il desiderio di andarsene, vista l'insicurezza societaria del club e le aspettative disattese rispetto a un anno fa, quando sbarcò a Milanello.

"Ho parlato con Leonardo e bisogna essere onesti e dire le cose come stanno – ha detto l’allenatore del Milan-. Ha avuto un confronto con me, ma non sono io il club e deve parlare con i dirigenti. Fino a quando farà parte del mio spogliatoio, voglio vedere il Bonucci che ho visto in questi ultimi giorni: un Bonucci professionista, è il primo a tirare il gruppo e si sta comportando da grande capitano. Poi spetterà a Leo e alla società decidere, ma spero fino all’ultimo che Bonucci possa rimanere qui. Perché è un giocatore di mentalità e di talento. Spero che rimanga con noi".

Parole di stima da parte del tecnico rossonero, che ha poi proseguito: "Penso che quando un giocatore esprime un desiderio, l’allenatore deve fare di tutto per convincerlo a farlo rimanere ma anche pensare ai pro e ai contro. Se il giocatore ha espresso un desiderio in maniera chiara, bisogna capire, sedersi e affrontare in maniera corretta il discorso".

Per Bonucci sarà quindi necessario un confronto con la società nelle prossime settimane per poter definire il proprio futuro. Futuro che probabilmente sarà lontano da Milano, con il Paris Saint-Germain dell'amico Gianluigi Buffon che sarebbe pronto ad affidargli un ruolo chiave nel progetto parigino. Nelle ultime ore sarebbe però anche spuntata la clamorosa possibilità di un ritorno alla Juventus per il centrale ex Bari. Il difensore rossonero potrebbe essere utilizzato dalla dirigenza milanista come pedina di scambio per arrivare ad acquistare Gonzalo Higuain, in uscita dalla società bianconera dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Un ritorno che però non sembra convincere a pieno l'ambiente juventino e proprio per questo il trasferimento a Parigi resta l'ipotesi più probabile per il capitano del Milan.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 13:35