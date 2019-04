Gattuso spezza una lancia per Piatek

Il Milan torna alla vittoria nella serata più importante. Dopo aver raccolto solo nelle ultime tre partite i rossoneri stendono la Lazio nel finale grazie a un rigore trasformato da Kessié facendo un altro passo verso il ritorno in Champions League.

“Abbiamo vinto una partita importante giocando bene, pur facendo fatica a tratti. Anche nelle prossime partite voglio vedere la squadra giocare con questo entusiasmo. Dobbiamo ritrovare la strada perduta dopo il derby” il commento di Rino Gattuso a 'Sky Sport'.

Il Milan ha creato meno della Lazio. Gattuso ammette la flessione nel rendimento di Piatek e l'importanza dell'assenza di Paquetà: "Piatek non sta giocando benissimo, ma anche noi non lo stiamo mettendo in condizione. Paquetà uomo-gol? Penso di sì. Ma possono esserlo anche Suso e Calhanoglu, che oggi finalmente ha concluso spesso in porta”.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 00:16