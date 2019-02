Gattuso spiega il segreto del Milan

Il Milan piazza il colpaccio in casa dell’Atalanta, ma Rino Gattuso non si monta la testa.

La rimonta in casa della squadra di Gasperini allunga la classifica nella corsa al quarto posto e accorcia momentaneamente le distanze dall’Inter, però il tecnico rossonero non vuole sentir parlare di terzo posto, preferendo sottolineare i segreti alla base del momento magico: “In fase difensiva siamo ordinati, il gruppo ha entusiasmo e tutti si mettono a disposizione – le parole di Gattuso a 'Sky Sport' – Dobbiamo continuare così però senza fermarci. I due nuovi arrivi ci hanno dato freschezza e qualità, Calhanoglu da due partite ci sta dando qualcosa di importante dal lato tecnico al di là del gol. L’esultanza? C'è stato un abbraccio, ma non rappresenta solo io e lui, ma tutti i giocatori che alleno. Cerco di far esprimere tutti al massimo”.

Decisiva la prodezza di Piatek allo scadere del primo tempo: "Siamo stati fortunati a fare gol a venti secondi dalla fine, è stato difficile fare gol a questa Atalanta. Piatek è un giocatore che vive per il gol, ma sta facendo bene i movimenti, sta giocando bene tecnicamente. Da sette-otto mesi ha abituato tutti a questi gol, siamo contenti di averlo con noi".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 23:30