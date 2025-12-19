Gattuso spoilera l'Italia dei playoff: Zaniolo, Bartesaghi e Palestra nuove opzioni, ma è silenzio su Chiesa

Anche il ct in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Possibilità novità nelle convocazioni in vista dei temutissimi playoff di marzo con in palio l'accesso ai Mondiali

Anche Gattuso è volato in Arabia Saudita per osservare da vicino gli italiani – pochi, a dire il vero – in azione a Riad per la Supercoppa Italiana. Presente da ct – e anche nelle vesti di doppio ex – alla semifinale tra Napoli e Milan, Ringhio ha spoilerato le possibili novità in vista dei playoff di marzo con in palio l’accesso ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Ma è ancora silenzio su Chiesa.

Italia, le possibili novità di Gattuso per i playoff

L’accesso ai Mondiali passa ancora una volta attraverso i temutissimi playoff, che ci sono costati la partecipazione alle ultime due edizioni della rassegna iridata in Russia e in Qatar. Questa volta, però, proprio non si può fallire. L’Italia se la vedrà contro l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi in programma giovedì 26 marzo a Bergamo, poi – si spera – l’ultimo atto in trasferta contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina cinque giorni più tardi, il 31 marzo.

Gattuso non esclude novità nelle convocazioni e lo ha detto chiaramente poco prima del fischio d’inizio del big match di Supercoppa tra Napoli e Milan.

Bartesaghi e Palestra, nuove frecce sulle fasce

La coperta è corta, non è certo un mistero. Quando l’ex compagno di squadra Panucci glielo ha fatto notare in diretta su Italia 1, Gattuso ha ricordato che “la media degli italiani che giocano nel campionato italiano è del 23-24%. È inutile piangerci addosso, dobbiamo guardare avanti”.

Ma per fortuna in questa prima parte di stagione c’è chi è riuscito a mettersi in mostra, tanto da catturare le attenzioni del ct della Nazionale. Il riferimento è a due giovani laterali che stanno brillando: Bartesaghi, capace di soffiare il posto a Estupinian nel Milan, e Palestra, gioiello di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Cagliari, su cui sono piombate Inter, Napoli e Juventus. Ringhio ha aperto alla loro possibile convocazione: “Perché no? Bartesaghi sta facendo molto bene. Ci sono lui, Palestra e Zaniolo, e anche altri ragazzi”.

Il ritorno di Zaniolo e il silenzio su Chiesa

Gattuso cita anche Zaniolo, che a Udine si sta rilanciando dopo anni deludenti in giro per l’Europa. Già 4 i gol in campionato per il talento di Massa classe 1999 che può garantire giocate e imprevedibilità a un’Italia che ha bisogno anche di fantasia per raggiungere l’obiettivo Mondiale. Silenzio, invece, su Chiesa.

Ma il tecnico ha spiegato a più riprese che la scelta di non far parte del gruppo azzurro è finora dipesa dalla volontà del calciatore, ancora alla ricerca della forma migliore. L’ultima presenza del figlio d’arte risale alla sconfitta con la Svizzera a Euro 2024, poi gli infortuni e il poco spazio trovato a Liverpool gli hanno chiuso le porte della Nazionale. C’è, però, ancora una speranza: il mercato di gennaio. Se Fede tornasse in Italia, avrebbe la possibilità di giocare con continuità e prenotare un posto per i playoff.