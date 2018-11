Gattuso su twitter diventa nuovo leader della sinistra

Non poteva non far rumore sui social lo scontro a distanza tra Salvini e Gattuso. Le critiche del vicepremier, noto tifoso milanista (“Cosa aspettava #Gattuso a cambiare? Non capisco ‘sta testardaggine! Non serviva un tecnico esperto, ci sarei arrivato anche io senza patentino e anche chi a casa non stava preparando la pasta al sugo”) non erano piaciute per niente a Ringhio, già furioso di suo per aver visto sfumare la vittoria all’Olimpico contro la Lazio al 94′. La replica in sala stampa ha fatto il giro del mondo: “Salvini si lamenta dei cambi? Io non parlo di politica perché non ne capisco. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo in Italia, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male”. Parole che hanno scatenato solidarietà, ironia e commenti divertenti su twitter.

IRONIA E AMAREZZA – C’è chi scrive: “Npn è che #Gattuso è improvvisamente diventato di sinistra o anti leghista, solo che lui se lo ricorda #Salvini che lo chiamava terrone di m… insieme a tanti altri”. L’ironia si sposta sul versante politico ed arrivano cinguettii divertiti: “Ha fatto più opposizione #Gattuso in 5 minuti che tutta la sinistra in 5 mesi”. O anche “Gattuso:” Salvini pensi ai problemi dell’Italia invece di criticare il Milan”. ” Ok, hai vinto tu, rinunciamo ale primarie ” hanno detto Zingaretti e Minniti #LAZMIL#LazioMilan#laziomilan#Gattuso”. Twitter è un fiume in piena che trabocca di commenti unilaterali: #Gattuso si scaglia contro Salvini: “pensi al paese, non a twittare sul Milan”. La Sinistra riparta da Che Ringhio”. O anche “Io però #Gattuso alla segreteria del pd ce lo vedrei”. Tutti invitati al dibattito ma il tema non cambia: “Alle #primariePD ci sono un sacco di candidati ma non ci sono programmi. Sembra sempre più chiaro che vogliano distruggerlo il @pdnetwork invece di rilanciarlo. Chi ci salverà? Forse #Gattuso?”. E infine: “La differenza tra Gattuso e Salvini è che Gattuso guida la sua squadra, decimata dagli infortuni, con professionalità e grinta e Salvini guida le ruspe. #Gattuso#Salvini

SPORTEVAI | 26-11-2018 10:06