Gattuso svela i piani di mercato del Milan: "Ecco cosa voglio"

Il Mondiale è al via, e anche il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è presente allo stadio Luzniki per la gara d'esordio Russia-Arabia Saudita.

Ma l'allenatore rossonero ai microfoni di Premium Sport parla soprattutto del mercato del Diavolo, Uefa permettendo: "Sappiamo che abbiamo bisogno di fare qualcosa, ma conosciamo anche le nostre problematiche. Per fortuna abbiamo tempo prima dell'inizio del campionato. Vedremo cosa deciderà la Uefa, ma anche se sembra che stiamo fermi ci stiamo muovendo. Non è un segreto dobbiamo prendere un giocatore importante a centrocampo, se c'è la possibilità faremo anche qualcosa in avanti, poi se vogliamo giocare 4-3-3 Suso non ha la coppia, quindi servirà un esterno. Sono questi i ruoli in cui dobbiamo operare".

André Silva ha fallito a Milano ma potrebbe essere protagonista al Mondiale: "Il Mondiale è un'esperienza incredibile, sicuramente gli farà bene. Il ragazzo ha tantissimo talento, è giovane, bisogna aspettarlo, ma questa esperienza può fargli molto bene. Cessioni eccellenti? Sento tante chiacchiere ma ad oggi nessuno ha chiesto di andare via, c'è voglia di fare bene. Non è bello vivere nell'incertezza, ma ho una squadra molto coesa e questo è molto importante. Io devo dare tranquillità all'ambiente, è inutile allarmarsi".

"Abbiamo giocatori di grande qualità quando sono arrivato ho lavorato sulla condizione fisica, i ragazzi hanno sempre lavorato con impegno e profesisonalità e questo ha portato risultati importanti. Quando indossi la maglia del Milan non puoi tenere il profilo basso, le aspettative e le pressioni sono normali, ma noi dobbiamo pensare solo a lavorare".

Sul Mondiale Ringhio ha una favorita: la Francia. "Mi piace molto: squadra giovane, veloce, piena di talento, poi coi giovani si sa qualcosa alla fine per strada lasci sempre, però sono davvero curioso di vederli giocare. Il Brasile forse ha qualcosa in più, ma comunque penso sarà un bel Mondiale. Vedremo la Russia e Spagna-Portogallo, poi torneremo per gli ottavi".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 16:05