Gattuso: "Tra due mesi parlo", ecco cosa c'è dietro

Gennaro Gattuso si appresta a guidare il suo Milan nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Ma il clima attorno al Diavolo sembra ben più teso rispetto anche solo a qualche settimana fa, con le scorie del derby che stentano a essere superate. E intanto arriva un'inquietante interpretazione della parte più sibillina della sua conferenza stampa della vigilia di Marassi.

Ai giornalisti, tra le altre cose, Gattuso ha infatti affermato a proposito del proprio futuro: "Tra due mesi vi dico quello che penso veramente. Ora non penso al contratto, leggo tante chiacchiere, ma a fine campionato vi dico quello che penso e che farò".

A provare a spiegare cosa nascondano le parole del tecnico calabrese ci ha pensato in queste ore 'Il Giornale', storicamente molto vicino all'ambiente Milan. Il quotidiano lombardo sostiene infatti che i rapporti tra Gattuso e la dirigenza del Diavolo si siano raffreddati proprio dopo la sfida con l'Inter, e ancora una volta la causa è da ricercare nella lite tra Franck Kessié e Lucas Biglia. Secondo la fonte, infatti, Gattuso non avrebbe gradito il fatto di essere stato l'unico a metterci la faccia con la stampa dopo l'episodio che ha fatto immediatamente il giro del mondo. Questo avrebbe contribuito a rendere più freddi i rapporti già tutt'altro che perfetti con Leonardo.

Tutto questo, spiega 'Il Giornale', potrebbe rallentare le operazioni per il rinnovo contrattuale di Gattuso (attualmente la scadenza fissata è per il 2021), in attesa di capire se la situazione si possa sbloccare nelle prossime settimane. Del resto qualche segnale di ottimismo c'è, dato che Gattuso ha elogiato la dirigenza per la gestione del caso Kessié-Biglia: "C'è stata grandissima delusione ma ora mi sono chiarito con entrambi i giocatori, la società è stata impeccabile. Nella carriera da giocatore ho sbagliato pure io e ci ho messo sempre la faccia. Nel calcio quando si indossa la maglia del Milan bisogna avere un certo comportamento".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 11:05