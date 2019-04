Gattuso via anche con la Champions? Ecco che c'è di vero

In casa Milan non è un momento facile, anzi, forse è quello più complicato della stagione in corso. Il terzo posto sembra essere scivolato via ed anche il quarto è pesantemente in bilico, ma come se non bastasse a preoccupare molto i tifosi sono le tensioni fra Gattuso e Leonardo. Insomma mancherebbe serenità nell’ambiente, che in vista della partita contro la Juventus vanno assolutamente messe da parte, per affrtontare al meglio una sfida che è proibitiva già di su.

Dichiarazioni pepate – Secondo Mauro Suma, direttore di Milan Channel, la situazione si sarebbe acuita dopo le dichiarazioni fatte da Gattuso alla vigilia della gara con la Sampdoria, ma nel suo editoriale s Milan News invita alla calma sottolineando che ci sono state delle incomprensioni, ma non più di quanto accasa in qualsiasi squadra di Serie A fra dirigenza e allenatore. Suma afferma: “Il rapporto di Leonardo con Paquetà non infastidisce Gattuso, così come quelo che aveva con Kakà non infastidiva Ancelotti”.

Permanenza comunque difficile – Sulle possibilità che ha Gattuso di rimanere alla guida della squadra invece Suma è chiarissimo: “Già un anno fa, la precedente dirigenza temeva che a fine campionato, anche con la qualificazione europea in tasca, Rino potesse lasciare tutto. Perchè vive e lavora sui nervi, essendoci di mezzo il Milan. Essere allenatore e tifoso, essere uomo di campo e milanista, lo prosciuga mentalmente. E quando sei sempre sul filo dei nervi per amore, ti scappa lo sfogo, il proposito di abbandono”.

SPORTEVAI | 06-04-2019 09:24