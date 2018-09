Gattuso: "Vittoria che ci dà tranquillità"

Il Milan torna alla vittoria: Suso e Kessiè guidano i rossoneri nel 4-1 contro il Sassuolo.

Soddisfatto a fine match Gattuso: “Abbiamo sempre giocato un buon calcio, gli alti e bassi ci sono stati ma la prestazione non è mai mancata. A Empoli poteva finire come contro il Sassuolo. Dobbiamo trovare maggior continuità, poi ci sono anche gli avversari che fanno grandi partite. Dobbiamo migliorare in difesa, non per colpa solo del reparto ma anche del centrocampo che non va a pressare con convinzione”.

”Questa vittoria ci dà tranquillità e convinzione in quello che facciamo – ha dichiarato il tecnico rossonero – Bisogna lavorare seriamente, ma quando si gioca nel Milan la pressione c’è. Si guardano le classifiche e non le prestazioni: non è tutto da buttare. Suso? Per completare la sua crescita deve conoscere meglio Higuain. Quando gioca con lui deve sterzare meno, se riesce a farlo diventa come Insigne quando giocavano nel Napoli. Lui ha dei gol, ma deve farne fare tanti anche a Higuain”. Intervista rilasciata a Sky Sport.

SPORTAL.IT | 30-09-2018 23:35