Gavia e Mortirolo allertano Froome

Il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, Chris Froome, ha commentato le caratteristiche della Corsa Rosa del 2019.

"Questo Giro mi piace molto, lo può vincere solo un corridore completo, è una corsa equilibrata tra cronometro e montagne. Ci vorrà anche una squadra molto organizzata. La tappa con Gavia e Mortirolo è bestiale, anche perché viene dopo il giorno di riposo e in quella frazione verranno fuori i campioni" ha detto.

"La vittoria del Giro la porterò sempre nel mio cuore per tutta la vita perché non ho mai vinto una gara così, con un’azione d’altri tempi, e perché il calore che mi hanno fatto sentire i tifosi di ciclismo in Italia è stato incredibile" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 01-11-2018 08:50