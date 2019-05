Gaviria: "Ha vinto Viviani"

Fernando Gaviria non riesce a gioire.

“Il vincitore per me è chi è primo sulla strada – racconta -. Elia ha vinto oggi e merita di essere il vincitore. Gli ho mandato un messaggio. Personalmente, mi sentivo meglio di ieri, la mia condizione è buona, mi mancano solo alcuni giorni di gara nelle gambe, spero di ottenere un successo vero nei prossimi otto prossimi giorni. Il livello dei velocisti in questo Giro è molto alto. Oggi è stata una frazione strana. Non c'era tanto vento quanto mi aspettavo ma nessuna squadra voleva prendere il comando troppo presto a causa del vento contrario che c'era nel finale di tappa”.



SPORTAL.IT | 13-05-2019 21:00