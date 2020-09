Gaya all'ultimo secondo: pari tra Germania e Spagna

E’ iniziata ufficialmente la nuova edizione della Nations League. Senza tifosi, via alla seconda, che ha come noto sostituito quasi in toto le amichevoli. Per le squadre presenti la possibilità di sollevare al cielo il trofeo, nonchè avere agevolazioni nelle qualificazioni all’Europeo del 2024.

Nel big match della prima giornata, quello in Lega A, la Spagna ha beffato la Germania al 96′ con la rete di Gaya, mentre Ucraina e Svizzera hanno dato vita ad una gara decisamente combattuta vinta dai padroni di casa di misura. Sorpresa nella Lega C con la Moldavia che ha fermato un Kosovo in rapida ascesa nell’ultimo biennio.

La Russia ha battuto la Serbia per 3-1, mentre la gara più spettacolare è stata quella tra Far Oer e Malta: ad avere la meglio i padroni di casa per 3-2, grazie alla tripletta dell’ispiratissimo Olsen.

LEGA A

Germania-Spagna 1-1 [52′ Werner (G), 96′ Gaya (S)]

Ucraina-Svizzera 2-1 [14′ Yarmolenko (U), 41′ Seferovic (S), 68′ Zinchenko (U)]

LEGA B

Bulgaria-Irlanda 1-1 [56′ Kraev (B), 93′ Duffy (I)]

Finlandia-Galles 0-1 [80′ Moore]

Russia-Serbia 3-1 [48′ rig. Dzyuba (R), 69′ Karavaev (R), 78′ Mitrovic (S), 81′ Dzyuba (R)]

Turchia-Ungheria 0-1 [80′ Szoboszlai]

LEGA C

Moldavia-Kosovo 1-1 [20′ Nicolaescu (M), 71′ Kololli (K)]

Slovenia-Grecia 0-0

LEGA D

Lettonia-Andorra 0-0

Far Oer-Malta 3-2 [25′ Olsen (F), 37′ Degabriele (M), 73′ Agius (M), 87′ e 90′ Olsen (F)]

OMNISPORT | 03-09-2020 23:14