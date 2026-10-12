Gaza, dopo tre anni i ragazzi tornano al taekwondo tra le macerie

A Bureij riprendono gli allenamenti, il sogno è gareggiare all'estero

Milano, 12 ott. (askanews) – Si allacciano le cinture, poi il saluto all’istruttore e gli esercizi. A Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, bambini e ragazzi sono tornati a praticare taekwondo dopo tre anni di interruzione. Gli allenamenti sono ripresi tra le macerie e le difficoltà lasciate dalla guerra. A guidarli è Mahmoud Al-Kronz, 43 anni. “Prima della guerra ci stavamo preparando a partecipare al campionato di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, ed eravamo in ottima forma. Ma lo scoppio della guerra ci ha impedito di viaggiare e partecipare – dice Al-Kronz – Durante la guerra abbiamo smesso di praticare taekwondo per tre anni perché siamo stati costretti a spostarci ripetutamente dal nord al sud e dal sud al nord, e a causa della carestia, che ci ha colpiti sia fisicamente sia psicologicamente”. “Nonostante questa pausa di tre anni – prosegue – torniamo con grande determinazione. Siamo pronti a superare gli ostacoli e le difficoltà che abbiamo davanti per realizzare i sogni per cui ci stavamo preparando prima della guerra: partecipare a gare internazionali e progredire nello sport che amiamo”.