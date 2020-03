Gazidis cambia strategia, ma i milanisti non approvano 

Con il licenziamento di Zvonimir Boban sembrava che l’a.d. Ivan Gazidis avesse programmato una nuova svolta per il Milan: dopo il dirigente croato, pareva che il sudafricano attendesse solo la fine della stagione per liberarsi anche di Paolo Maldini e del tecnico Stefano Pioli, per affidarsi poi a Ralf Rangnick, il manager “all’inglese” che avrebbe dovuto ricostruire il Milan dalle fondamenta.

Gazidis cambia idea

E invece in questi giorni di stop del campionato aumentano le indiscrezioni secondo cui il futuro di Pioli non sarebbe ancora segnato. Secondo la Gazzetta dello Sport Gazidis nutrirebbe una profonda stima nei confronti dell’allenatore rossonero e la crescita della media punti dei rossoneri nella seconda parte della stagione – 1,7 a partita invece che 1,2 – potrebbe addirittura contribuire alla conferma di Pioli.

Se fosse così, Gazidis darebbe una vera e propria svolta ai propri piani, puntando sulla continuità tecnica. Tuttavia questa scelta non convince pienamente i tifosi rossoneri, che continuano a nutrire dubbi sulle capacità dell’a.d. sudafricano.

“Grazie Gazidis – scrive Luigi su una della pagine Facebook più frequentate dal tifo rossonero – Dopo aver distrutto quel poco di buono che si era costruito e quasi annunciato Rangnick adesso si trova con il tedesco che ha declinato l’invito e quindi ripiega sulla conferma di Pioli”.

Tifosi contro il tecnico

Altri tifosi, invece, ce l’hanno direttamente con Pioli. “Anche a me Pioli sta piacendo ora che siamo fermi”, ironizza Alessio. “Sì, ma anche a noi sta piacendo tantissimo Pioli, specie dopo il 4-2 con i cugini dell’Inter”, aggiunge Andrea. Anche Vincenzo boccia l’allenatore rossonero: “Non ha superato la prova del nove con l’ultima sconfitta con il Genoa ed in particolar modo la sconfitta con l’Inter… mi spiace per le difficoltà riscontrate in società, ma…”.

Solo Alessandro sembra volersi tenere stretto Pioli. “Almeno dai un minimo si continuità confermando lui – scrive il tifoso – prolungando ad Ibra riscattando Rebic e Kjaer e soprattutto acquistando 2-3 top player”.

SPORTEVAI | 16-03-2020 10:38