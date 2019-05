Gazidis capovolge il Milan: via allenatore e dirigenza

Ivan Gazidis sta progettando ilnuovo Milan. Con o senza Champions, l'amministratore delegato dei rossoneri punta a cambi radicali in vista della prossima stagione: un terremoto che potrebbe coinvolgere l'attuale direttore generale, Leonardo. L'ex dirigente dell'Arsenal, dopo aver studiato la società in questi primi mesi a Milano, secondo la Gazzetta dello Sport è pronto a riplasmare il club, e il primo a farne le spese potrebbe proprio essere il dg brasiliano, che non gode della fiducia totale da parte di Elliott.

Il Milan del futuro punterà molto sui giovani, e il dirigente sudafricano è alla ricerca di un direttore tecnico con abilità da talent scout: tra i primi nomi sulla sua lista figura quello di Luis Ocampos, attuale ds del Lille. Nel suo mirino anche il dirigente della Lazio Igli Tare, in scadenza nel 2020.

Paolo Maldini dovrebbe restare in rossonero, mentre in bilico resta Gennaro Gattuso, che potrebbe non salvarsi neanche in caso di quarto posto. Il mister calabrese gode di un ottimo rapporto con Gazidis e le sue quotazioni sono risalite, ma l'addio resta l'opzione più probabile.

Al suo posto in pole c'è Maurizio Sarri, ma nelle ultime ore ha fatto irruzione il nome di Simone Inzaghi: l'arrivo del tecnico della Lazio, fresco vincitore della Coppa Italia, potrebbe diventare probabile in caso di ingaggio di Tare da parte del Diavolo.

Claudio Lotito in una recente intervista lo ha comunque blindato: "Il futuro di Inzaghi? Sono leggende metropolitane, non è mai stato in bilico. È un grande allenatore, per me è un figlio adottivo. È salito con noi dagli Allievi alla Prima Squadra. Non l'abbiamo mai messo in discussione, perché quando io metto in discussione una persona poi prendo dei provvedimenti. Poi ci sono stati dei momenti di calo, che dipendono anche da infortuni e dal raggiungimento di certi obiettivi".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 11:36