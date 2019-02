Gelo Roma-Zaniolo: la Juventus punta il gioiello

Le ultime prestazioni del gioiello della Roma Nicolò Zaniolo hanno entusiasmato i tifosi ma allo stesso tempo complicato la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista classe '99, esploso in questa stagione con la maglia giallorossa.

Secondo quanto riporta La Repubblica l'agente ha deciso di congelare fino al termine della stagione ogni discorso per il prolungamento dell'accordo che lega Zaniolo ai capitolini: gli 1,5 milioni di euro chiesti alcune settimane fa non sono più sufficienti, a fronte delle prestazioni del neo Azzurro e dell'ingaggio di altri giovani della rosa, come Justin Kluivert, che percepiscono circa due milioni a stagione.

La situazione è quindi in stallo e potrebbe approfittarne in queste settimane la Juventus, pronta a tentare il giovane con un'offerta importante: il direttore sportivo Fabio Paratici ha da tempo sul taccuino il nome dell'ex interista.

Sulle sue tracce anche altre big europee come Real Madrid, Barcellona e Psg. La Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro, compreso il cartellino del difensore Daniele Rugani.

Anche il ct Roberto Mancini nei giorni scorsi lo ha lodato: "Lo avevamo seguito agli Europei Under 19 e ci era piaciuto insieme a Tonali. Bravissimo Di Francesco a metterlo in campo a Madrid e questo è un bene per noi. Se il ragazzo gioca così anche in Champions e senza problemi di impatto fisico, è chiaro che può giocare anche in Nazionale. Ha avuto una crescita incredibile, molto precoce. Poi per restare a quei livelli devi lavorare tanto. Ha tecnica, fisicità, se continuerà così l’Italia avrà un centrocampista come non aveva da anni".

Intanto Zaniolo è stato inserito dall'Uefa tra i cinque giovani stelle che potrebbero brillare agli ottavi di Champions League. Gli altri nomi sono quelli di Vinicius Jr (Real Madrid), Sancho (Borussia Dortmund), Frenkie de Jong (Ajax) e Rashford (Manchester United).

SPORTAL.IT | 07-02-2019 14:55