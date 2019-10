Genk-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli vola in Belgio con l'obiettivo di confermare il primo posto del girone di Champions League. Ancelotti in occasione della sfida con il Genk dovrebbe schierare dal 1' Lozano e Milik in attacco, mentre a centrocampo sono pronti Allan e Fabian Ruiz al centro, Insigne e Callejon sulle fasce.

Nel Genk occhio al figlio d'arte Ianis Hagi. Tridente Ito-Samatta-Ndongala.

Le probabili formazioni

Genk (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala. All: Mazzù

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. All: Ancelotti

SPORTAL.IT | 02-10-2019 09:05