Genk-Napoli tifosi in protesta: in tre sotto accusa

Difficile essere soddisfatti dopo un match giocato contro avversari tutt’altro che irresistibili e concluso con uno 0-0 che lascia molto amaro in bocca ai tifosi partenopei. Dopo l’esordio vittorioso sul Liverpool la situazione nel girone rimane comunque positiva ma era lecito aspettarsi qualcosa in più dall’undici di Carlo Ancelotti, apparso ancora una volta appannato.

Mister bacchettato – Feroci le critiche verso l’allenatore azzurro, soprattutto per aver lasciato Insigne in tribuna, ma anche per un modulo che sembra non convincere. I social non perdonano: “Basta con questo 4-4-2! Abbiamo gli uomini per il 4-3-3 ma Ancelotti per il semplice gusto di giocare in modo completamente diverso da sarri si ostina con questo scempio tattico!”. Nel mirino anche il mercato, giudicato inadatto sempre per la questione legata al modulo.

I due capri espiatori – Pesanti, pesantissimi gli insulti verso due giocatori. Milik e Lozano sono secondo gli internauti partenopei i principali colpevoli. Fra i commenti riportabili spiccano “Non è possibile…ma che è successo a Milik? Ma come è possibile che sbagli gol a porta vuota? Lo fa apposta?” e “Lozano due mesi fuori, è evidente che da seconda punta non sappia minimamente cosa deve fare. Esterno adattato, quindi prima impara e poi lo su butta in mezzo”.

E adesso a Torino – Cresce anche la preoccupazione per la prossima partita di campionato, domenica contro il Torino, che i tifosi del Napoli temono molto: “Quelli quando giocano contro di noi fanno sempre la partita della vita. Se giochiamo così rischiamo di prenderle anche da loro”.

SPORTEVAI | 02-10-2019 20:49