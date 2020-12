Gennaro Gattuso ha deciso: aggiornamenti importanti sul suo futuro

Dopo aver perfezionato tutto i dettagli, il Napoli e Gennaro Gattuso sono pronti a continuare a lavorare assieme anche nei prossimi anni. Entro la prossima settimana (o al massimo per Natale) è prevista la firma sul contratto per ufficializzare una decisione ormai presa.

Napoli e Gennaro Gattuso avanti insieme. Il documento, approvato sia dai legali della società partenopea che dai rappresentanti di Gattuso, prevede un accordo di due anni con opizione per il terzo oltre ad un adeguamento salariale. Il tecnico calabrese arriverà così a guadagnare circa 2 milioni di euro più bonus. In particolare, i bonus saranno molto sostanzioni (nell’ordine di centinaia di migliaia di euro) in caso di vittoria dello Scudetto o dell‘Europa League.

Il contratto poi non prevederà alcun tipo di clausola o penale nei confronti del tecnico. Un punto, questo, peri l quale Gennaro Gattuso si è battuto con Aurelio De Laurentis fin dal suo arrivo. Il tecnico vuole infatti sentirsi libero di scegliere il suo futuro, non essere legato per forza ad un contratto pesante che gli riserverebbe non pochi problemi in caso di dissapori con la società.

Decisione giusta quella della società Napoli quella di continuare col tecnico che ha portato in bacheca la scorsa edizione della Coppa Italia. Gattuso sembra proprio essere l’allenatore giusto per questa squadra, in grado di dare stabilità e protezione ad un ambiente spesso troppo succube di una piazza così calda e passionale.

OMNISPORT | 03-12-2020 11:11