Genoa, ancora tutti positivi al coronavirus: sono in 17

Sono ancora tutti positivi i giocatori del Genoa che hanno contratto il coronavirus nell’ultima settimana. La società ligure ha infatti annunciato come i 17 calciatori di Maran non abbiano ancora superato il covid-19 in seguito al riscontro pre-gara col Torino, rimandata per troppi elementi contagiati.

Dieci dei diciasette positivi sono stati individuati al secondo tampone, come evidenziato dal Genoa in un comunicato stampa ufficiale: “Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta”.

“Per i primi 10 (Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta) la positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della ASL otto giorni dopo aver riscontrato il contagio. Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall’autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Per il Genoa la speranza è quella di riscontrare la negatività al tampone nei prossimi giorni, così da poter scendere in campo per la sfida contro il Verona del prossimo 18 ottobre. Altrimenti, se non dovesse esserci il numero base per scedere in campo, niente gara contro i gialloblù.

Maran, tecnico del Genoa, aveva parlato della questione coronavirus qualche giorno fa: “Posso raccontare cos’è successo e come l’abbiamo vissuto: da un giorno all’altro ci siamo ritrovati con tanti ragazzi positivi, sebbene il Genoa abbia sempre seguito il protocollo”.

OMNISPORT | 07-10-2020 17:06