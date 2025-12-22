Genoa-Atalanta, moviola: il rosso in avvio, la simulazione e il mani in area prima della beffa del 94’

La prova dell’arbitro siciliano Abisso a Marassi nel posticipo della sedicesima giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Il palermitano Abisso, la scelta per Genoa-Atalanta, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A Lecce-Verona, in B Juve Stabia-Bari. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto siciliano.

I precedenti di Abisso con Genoa e Atalanta

Sette erano i precedenti con il Grifone (2 vittorie, 2 pari e 3 ko), 8 gli incroci con la Dea che con il fischietto siciliano ne aveva vinte 2, pareggiate 3 e perse 3.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Barone con Marchetti IV uomo, Gariglio al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Samardzic, Zalewski, Thorsby, al 26′ espulso Scarpi (preparatore dei portieri del Genoa) per proteste, all’intervallo espulso un componente della panchina del Genoa per proteste, al 72′ ammonito Palladino per proteste, recupero +2′, +5′, espulso al 3′ Leali

Genoa-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Maldini sfrutta un buco clamoroso di Norton-Cuffy e si lancia verso l’area di rigore ma il portiere Leali lo atterra con un intervento scomposto allargando il piede: pochi dubbi per il direttore di gara Abisso che estrae il cartellino rosso. Genoa in dieci uomini per tutta la partita. Al 22′ atterrato ancora Maldini da Malinovskyi: dentro o fuori area? L’arbitro non ha dubbi e concede solo la punizione alla Dea. Al 37′ a terra Vitinha dopo uno scontro con De Roon, fa giocare Abisso che non ritiene irregolare il contrasto.

Primo giallo al 61′: è per Samardzic che – appena entrato – rifila una spallata ad Ellertsson. Al 73′ Abisso fa proseguire dopo un tocco di mano, attaccata al corpo, da parte di Otoa. Rapido check da parte del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.

Al 77′ ammonito anche Zalewski per un intervento in ritardo su Frendrup. All’85’ Thorsby entra in area e cade dopo un contatto con Hien reclamando il rigore. Abisso ammonisce il centrocampista del Genoa per simulazione. Al 94′ regolare il gol di Hien che regala la vittoria in extremis all’Atalanta.

La sentenza di Marelli

Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha commentato così il rosso in avvio: “Corretta l’espulsione, Maldini aveva tutta la porta davanti e Norton-Cuffy avrebbe difficilmente recuperato per salvare il tiro. Si tratta di Dogso, ci sono tutti e quattro gli elementi che lo caratterizzano: direzione del pallone, possesso dello stesso, posizione dei difendenti e direzione generale dell’azione”.